29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С первым морозом на водоемах появился лед. Но пока это тонкая ледяная корка, которая таит опасность, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОСВОДа.



Спасатели ОСВОДа напомнили, что безопасным считается лед толщиной не менее 7 см. Сейчас ледяной покров гораздо тоньше, поэтому выходить на водоемы категорически запрещено.



Особенно привлекает первый лед детей. Родителям необходимо объяснить им, почему такой ледяной покров опасен. Малышей же вообще нельзя оставлять без присмотра у рек и водоемов.



О безопасности надо помнить и рыбакам, ведь никакой улов не стоит жизни. Спасатели ОСВОДа обратили внимание, что при выходе на лед нужен спасательный жилет, а также ледовые зацепы и прочная веревка.-0-