Острый нюх, дикий взгляд, особая миссия. В Лидском погранотряде служит собака-волк 

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-литовской границе служит единственная в Беларуси собака редкой породы чехословацкий влчак по кличке Стелла, она ищет запрещенные вещества и опасные предметы. Об этом рассказали в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.





На пункте пропуска «Бенякони» Стелла проверяет транспорт и багаж, полагаясь на тонкое обоняние. Чехословацкий влчак - порода, выведенная в результате скрещивания немецкой овчарки и карпатского волка. От волка Стелле достались характерная внешность и выносливость, от овчарки - качества, необходимые для службы. Эта порода сочетает преданность и интеллект, но главное в работе Стеллы - умение действовать в команде с человеком.





«Порода выводилась специально для пограничных войск, для поиска наркотических и взрывчатых веществ. Представители этой породы идеально ориентируются в лесу по следовой работе, у них хорошее обоняние, они могут смотреть на 180 градусов. Иногда даже кажется, что собака не работает, а просто идет, может смотреть в сторону - и в это время почуять запах», - рассказала старший инспектор отделения службы собак Лидского погранотряда Ольга Островская.





В напарницах у Стеллы - ее дочь Тайга, которая пока только осваивает работу и внимательно наблюдает за матерью. Почувствовав нужный запах, собака замирает и указывает носом на подозрительное место. «Чехословацкий влчак обладает рядом особенностей. Одной из них является сверхчувствительное обоняние, которое в шесть раз превосходит обоняние других собак. Собаки этой породы являются стайными животными, поэтому им обязательно нужен вожак. Кинологу, который работает с ними, нужно проделать невероятно сложную работу, чтобы завоевать доверие, авторитет и стать для этой собаки настоящим вожаком», - отметила официальный представитель Лидского погранотряда Ольга Таскина.





Работа на границе требует не только хорошего нюха и выносливости - важно и здоровье четвероногих сотрудников. Стелла и Тайга проходят обязательные ветеринарные осмотры. Специалисты следят за их физическим состоянием и готовностью к нагрузкам. А еще учитывают особенности породы, привязанность к своей стае и необходимость постоянного контакта с человеком.-0-



