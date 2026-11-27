27 ноября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Очередная гуманитарная миссия позволила вернуться 23 пожилым гражданам из России к близким в Украину, еще 20 человек прибыли из Украины, передает корреспондент БЕЛТА.
На свадьбу к единственному сыну в Воронеж торопится Ирина Александровна. "Он приехал за мной на машине в Беларусь. Остается совсем немного времени - и я смогу его обнять. Много лет жили на расстоянии, потому что я ухаживала за родителями, надо было досмотреть их. Затем похоронила обоих. Но оказался просрочен паспорт, были проблемы с документами, выехать было невозможно. Спасибо Красному Кресту и этой гуманитарной операции", - рассказала она.
С первых минут в Беларуси женщина почувствовала себя как дома. "Здесь все родное и близкое. Раньше никогда не была в Беларуси, а теперь такие важные события моей жизни связаны с этой страной", - подчеркнула она.
Гуманитарная миссия помогла воссоединиться с семьями 23 гражданам, прибывшим из России, и 20 - из Украины.
Беларусь неизменно придерживается миролюбивой позиции и демонстрирует миротворческую политику, создавая необходимые условия для диалога сторон конфликта, а также оказывая содействие в обеспечении гуманитарных маршрутов, воссоединении семей, обмене военнопленными, телами погибших военнослужащих. Уже свыше 70 гуманитарных, обменных миссий проведено в Беларуси.-0-
Фото Марины Васильевой