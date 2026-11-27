27 ноября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Очередная гуманитарная миссия позволила вернуться 23 пожилым гражданам из России к близким в Украину, еще 20 человек прибыли из Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь неизменно придерживается миролюбивой позиции и демонстрирует миротворческую политику, создавая необходимые условия для диалога сторон конфликта, а также оказывая содействие в обеспечении гуманитарных маршрутов, воссоединении семей, обмене военнопленными, телами погибших военнослужащих. Уже свыше 70 гуманитарных, обменных миссий проведено в Беларуси.-0-





Фото Марины Васильевой

Гуманитарная миссия состоялась в пункте пропуска "Новая Гута". Большинство ее участников - люди пожилого возраста, которые по разным причинам оказались вдали от родных людей. Сейчас расстояние между ними значительно сократилось.В счастливом ожидании воссоединения с семьей пребывает 92-летняя Вера Васильевна из Харьковской области. "Волнуюсь, конечно. Меня в Гомеле ждут сын, невестка. Он с 1985 года живет в Беларуси, после службы в армии женился здесь. И меня давно звал сюда тоже. Сейчас уже сама не могу ухаживать за собой. Теперь и я останусь в Беларуси. Продала дом, попрощалась с соседями", - поделилась женщина. Новый год она встретит в кругу родных и близких.На свадьбу к единственному сыну в Воронеж торопится Ирина Александровна. "Он приехал за мной на машине в Беларусь. Остается совсем немного времени - и я смогу его обнять. Много лет жили на расстоянии, потому что я ухаживала за родителями, надо было досмотреть их. Затем похоронила обоих. Но оказался просрочен паспорт, были проблемы с документами, выехать было невозможно. Спасибо Красному Кресту и этой гуманитарной операции", - рассказала она.С первых минут в Беларуси женщина почувствовала себя как дома. "Здесь все родное и близкое. Раньше никогда не была в Беларуси, а теперь такие важные события моей жизни связаны с этой страной", - подчеркнула она.Гуманитарная миссия помогла воссоединиться с семьями 23 гражданам, прибывшим из России, и 20 - из Украины.