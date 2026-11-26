26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный форум республиканского молодежного проекта "Лига контента" пройдет в Минске с 30 ноября по 2 декабря. В центре внимания - создание качественного контента, информационная гигиена и осознанное поведение в Cети, сообщили БЕЛТА в ЦК БРСМ.



Мероприятие, организованное Белорусским республиканским союзом молодежи, объединит 100 прошедших предварительный отбор участников в возрасте от 14 до 31 года. Торжественное открытие проекта состоится в Минском городском технопарке. В первый день участников ждут профильные мастер-классы, где они смогут прокачать свои навыки в медиасфере, а также обзорная экскурсия по столице. Завершится вечер просмотром тематического фильма.



Второй день форума будет посвящен интенсивному обучению. В Национальном детском технопарке пройдут два мастер-класса от ведущих экспертов в сфере цифровых коммуникаций. Кроме того, участники форума в качестве зрителей посетят Республиканскую молодежную интернет-премию, где познакомятся с лучшими проектами страны в цифровой среде, оценят уровень современного белорусского контента и найдут для себя новые ориентиры для развития.



Завершится проект 2 октября. Форум подарит молодежи не только новые знания, но и полезные знакомства, а также импульс для дальнейшей самореализации.



Проект "Лига контента" направлен на вовлечение молодежи в активную и осознанную деятельность в интернете, развитие навыков создания контента, верификацию информации и защиту персональных данных. "В эпоху информационных перегрузок и распространения фейков такие компетенции становятся базовыми для каждого молодого человека, который хочет быть не только потребителем, но и ответственным создателем цифрового контента", - подчеркнули организаторы.-0-