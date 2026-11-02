Особо охраняемые природные территории Беларуси внесли в единый реестр 

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Беларуси внесены особо охраняемые природные территории (ООПТ). Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.



Национальное кадастровое агентство, как оператор реестра, совместно с местными органами власти провело масштабную работу по уточнению данных об ООПТ. Так, в 2025 году проверены наименования и категории ООПТ. К октябрю 2026 года созданы или актуализированы их границы. По итогам картографической экспертизы обработаны материалы по 277 ООПТ.



В реестр внесены границы 163 территорий (они установлены впервые), еще 114 территорий актуализированы.



Благодаря этим работам общая площадь ООПТ в реестре увеличилась на 71 218,73 га и теперь составляет 1 696 950,27 га.



"Точные границы помогают четко определять земли с особыми условиями охраны, быстрее устанавливать ограничения по использованию недвижимости и соблюдать режим охраны территорий", - сказали в комитете.-0-