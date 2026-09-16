Основа для дальнейшего развития государственности - эксперт о консолидации общества

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рассматривая консолидацию общества сквозь призму белорусской истории, мы говорим, что это и акт исторической справедливости, и основа для дальнейшего развития белорусской государственности. Об этом в проекте БЕЛТА "Страна говорит" сообщил директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец.Руководитель напомнил, что белорусская государственность насчитывает не одно столетие. "День народного единства - один из тех праздников, который является в многовековой истории белорусской государственности событием и знаковым, и серьезным, и заслуживающим самого пристального внимания. Когда мы говорим о развитии белорусской государственности, мы в первую очередь отмечаем некие реперные точки, или места памяти. Поэтому День народного единства - это прежде всего одно из важнейших мест памяти, которое раскрывает то государствообразующее событие в середине 20-го века, благодаря которому две территории оказались объединены в составе одного государства", - рассказал Николай Мысливец.Он подчеркнул как политический аспект данной даты, так и ее социальную значимость. "Консолидация является, безусловно, принципиально важной для каждого народа на протяжении всей истории его развития. Рассматривая консолидацию общества сквозь призму белорусской истории, мы говорим, что это и акт исторической справедливости, и основа для дальнейшего развития белорусской государственности. Еще один аспект празднования Дня народного единства - его культурное значение. Белорусы всегда находились на перекрестке цивилизаций и культур. Это зачастую очень дорого обходилось, но тем не менее наш народ органично впитывал культуры других народов, интегрировал их в свое настоящее и будущее. И когда мы сегодня говорим о значении этого праздника, о его патриотическом, идеологическом и воспитательном потенциале, мы подчеркиваем фактор значимости воссоединения белорусского народа, который проживал на разных территориях в рамках одного государства. Это послужило основой укрепления белорусского государства и дальнейшего развития нашего общества", - отметил Николай Мысливец.-0-* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.