Основа для дальнейшего развития государственности - эксперт о консолидации общества

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Он подчеркнул как политический аспект данной даты, так и ее социальную значимость. "Консолидация является, безусловно, принципиально важной для каждого народа на протяжении всей истории его развития. Рассматривая консолидацию общества сквозь призму белорусской истории, мы говорим, что это и акт исторической справедливости, и основа для дальнейшего развития белорусской государственности. Еще один аспект празднования Дня народного единства - его культурное значение. Белорусы всегда находились на перекрестке цивилизаций и культур. Это зачастую очень дорого обходилось, но тем не менее наш народ органично впитывал культуры других народов, интегрировал их в свое настоящее и будущее. И когда мы сегодня говорим о значении этого праздника, о его патриотическом, идеологическом и воспитательном потенциале, мы подчеркиваем фактор значимости воссоединения белорусского народа, который проживал на разных территориях в рамках одного государства. Это послужило основой укрепления белорусского государства и дальнейшего развития нашего общества", - отметил Николай Мысливец.-0-
* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.