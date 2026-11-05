Осенняя гроза и +24°С в Пинске: чем удивляла погода в октябре

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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрь 2026 года был очень теплым (наряду с октябрем 1967 года занял второе место). Средняя температура воздуха по Беларуси составила 9,7 градуса, что выше климатической нормы на 2,9 градуса. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды."А самым теплым был октябрь 2020 года со среднемесячной температурой 10,5 градуса", - рассказали в Белгидромете.По всей территории страны отмечалась положительная аномалия температуры воздуха, находилась в основном в пределах от 2,1 до 3,3 градуса. В областном разрезе наибольшие значения положительных отклонений температуры воздуха от климатической нормы отмечены в Могилевской области (в среднем по области 3,2 градуса), в Брестской отклонения были наименьшими (в среднем по области 2,3 градуса).Средняя температура воздуха во всех трех декадах превышала климатическую норму. Наибольшие отклонения средней декадной температуры воздуха от климатической нормы отмечены в третьей декаде (4,4 градуса), наименьшие - во второй (1,6 градуса)."Дневные температуры воздуха в основном удерживались в пределах 11-19 градусов, в отдельные сутки температура воздуха повышалась до плюс 20 и выше. Максимального значения (плюс 24,4) температура воздуха достигла днем 8 октября на станции Пинск. Температура воздуха ночью преимущественно находилась в пределах 2-10 градусов, а в самые холодные ночи местами опускалась до отрицательных значений. Минимальная температура воздуха за месяц отмечена на станции Езерище 16 октября и составила минус 2,9", - обратили внимание климатологи.За месяц в среднем по стране выпало 33 мм осадков, что составило 61% климатической нормы. По большей части территории страны выпало 50-75% климатической нормы осадков.На территории Минской и Брестской областей за месяц выпало больше всего осадков - 41 мм и 36 мм. Меньше всего осадков было на территории Могилевской области - 24 мм, или 41% климатической нормы."На протяжении месяца осадки выпадали неравномерно. Дождливой выдалась вторая декада октября, когда в среднем по стране выпало 18 мм осадков, что составило 118% климатической нормы за декаду. Первая и третья декады были сухими - по территории страны выпало 5 мм (24% нормы) и 10 мм (54% нормы) соответственно", - добавили в Белгидромете.На протяжении месяца наблюдались туманы, местами в отдельные сутки отмечались гололедные явления. На станции Гомель 12 октября была зарегистрирована гроза. Наблюдалось усиление скорости ветра порывами до 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра за месяц была отмечена на станции Новогрудок 9 октября (19 м/с).-0-