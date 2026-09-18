Осенние каникулы в Национальном детском технопарке. Стартовал прием заявок на образовательную смену

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начался прием заявок на образовательную смену "ТЕХНО ЭВО: Территория открытий", которая пройдет с 1 по 7 ноября в Национальном детском технопарке. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении образования.



Насыщенная образовательная программа предоставляет возможность погрузить ребенка в мир науки, технологий и творчества, развить навыки и завести новых друзей. В нее включены занятия в лучших научных лабораториях по ведущим направлениям, таким как VR и AR, робототехника, инженерная экология и энергетика нового поколения. "Дети смогут познакомиться с каждым направлением и попробовать свои силы в освоении новых знаний и навыков, а возможно - даже определиться с будущей профессией. Каждое занятие пройдет в атмосфере вдохновения и открытий, а опытные наставники помогут раскрыть потенциал каждого участника", - добавили организаторы.



Воспитательная программа направлена на развитие лидерских качеств и креативности. В Национальном детском технопарке убеждены, что образование - это не только получение знаний, но и умение работать в команде, общаться и находить решения. "Мы подготовили увлекательные мероприятия, включая масштабный игровой проект, который погрузит ребят в мир технологий через игру. В программу входят и тематические спикер-клубы с приглашенными специалистами из разных сфер науки, культуры, спорта и экономики. Кроме того, запланированы интеллектуальные квизы, просмотр и обсуждение научно-популярных и документальных фильмов, а также турниры по киберспорту", - рассказали в учреждении.



Каждому участнику будет предложен широкий спектр мастер-классов. Они будут проходить ежедневно и помогут развить его таланты и творческие способности: создание объемных моделей, работа с виртуальными средами, разработка уникальных работ и визуальных решений, а также практическое знакомство с возможностями искусственного интеллекта. Программа также включает освоение визуальных эффектов, современного продакшена, работу с видео, звуком, цифровым контентом и продвижение проектов с использованием digital-инструментов.



"Образовательная смена "ТЕХНО ЭВО: Территория открытий" в Национальном детском технопарке - это не только возможность познакомиться с ведущим образовательным учреждением Беларуси, но и настоящая платформа для вдохновения и перспективы с безграничными возможностями и инновационными идеями", - подчеркнули в технопарке.-0-