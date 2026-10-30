30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 30 октября по 11 ноября столичная Госавтоинспекция проведет информационную кампанию "Безопасные каникулы", направленную на предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В связи с началом осенних школьных каникул на дорогах станет больше юных участников движения. Госавтоинспекция призывает взрослых уделить особое внимание безопасности детей и напомнить им основные правила поведения на улице.
Родителям рекомендуют контролировать времяпрепровождение детей и еще раз разобрать с ними правила безопасного пересечения проезжей части. При движении по пешеходному переходу нельзя отвлекаться на мобильный телефон, необходимо снимать наушники.
С учетом сокращения светового дня взрослым следует обеспечить детей световозвращающими элементами, чтобы водители могли своевременно заметить юных пешеходов в темноте. В столичной Госавтоинспекции подчеркнули, что безопасность детей на дорогах зависит от внимательности и дисциплины всех участников движения.-0-
Общество
30 октября 2026, 16:19
Осенние каникулы без ЧП: как уберечь детей на дорогах, напомнили в ГАИ
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