Осенью высадят первые саженцы яблонь. Как осваивает новые земли фермер-айтишник





В сентябре 2024 года Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил крестьянское фермерское хозяйство "СПАРТАН-АГРО", которое занимается выращиванием яблок и сельскохозяйственной продукции. Познакомился белорусский лидер с главой хозяйства немного ранее, на республиканском субботнике. Оказалось, что Игорь Абрамчик по образованию не аграрий, а инженер-экономист, окончивший БГУИР, но все равно на земле. "Айтишник" - сделал вывод Президент.





5 мая 2026 года на совещании с руководством Совета Министров белорусский лидер рассматривал вопрос о присоединении Оршанского мясоконсервного комбината к "Дзержинскому". Тогда же Александр Лукашенко обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату "Дзержинский", и предложил вариант, как их можно задействовать, - заложить хороший сад. "В Молодечно этот парень, он умеет это делать. Он бы помог, если нужно", - сказал тогда глава государства, отметив, что такое решение позволит полностью обеспечить яблоками Минск. В конечном итоге яблоневый сад крестьянское фермерское хозяйство "СПАРТАН-АГРО" заложило на выезде из Минска по логойскому направлению.





"Это была, наверное, моя мечта, которую я не озвучивал. Думал, мы закончим начатый проект здесь, в Молодечненском районе, и потом будем думать, как и с какой стороны правильно подойти, чтобы уже зайти на столичный рынок. Но Президент опередил наши какие-то "хотелки", и так уж случилось, что теперь мы еще будем представлены в Минске", - сказал Игорь Абрамчик.





Как рассказал глава хозяйства, на момент визита Президента, в тот же год, были заложены яблони. "Они уже начали плодоносить, так как прошло два года. И мы шаг за шагом наращиваем объемы производства. На сегодня у нас земли порядка 340 га под яблоневыми садами. На осень этого года будет освоено более чем 200 га", - добавил он.





Игорь Абрамчик отметил, что проблем с землей нет. "Мы прекрасно понимаем, что там все будет хорошо. Да, могут быть какие-то участки, которые не садопригодные. Но все складывается так, что с этим участком все хорошо, он пригоден для выращивания яблок. Поэтому уже осенью этого года первые саженцы будут высажены там", - пояснил он.





"На каждый гектар мы планируем потратить на момент закладки до 70 тыс. рублей. Но нужно еще понимать: чтобы сад привести в точку "ноль" нам потребуется еще пять лет по бизнес-плану, чтобы окупить его. Поэтому на эти пять лет нужно закладывать еще где-то 70 тыс. рублей", - добавил Игорь Абрамчик.-0-