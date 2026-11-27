Для оперативной обработки пешеходных связей во дворах многоквартирных домов дополнительно установлены специальные ящики с противогололедными материалами.-0-

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации системы жилищно-коммунального хозяйства Беларуси должны заготовить порядка 310 тыс. т песко-соляной смеси при подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года. По состоянию на 26 ноября, выполнено 76% сезонного плана, или 235,5 тыс. т, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЖКХ.Сформированный объем полностью обеспечивает стартовую потребность и превышает нормативный месячный резерв. Запасы продолжают пополняться в плановом режиме по мере расходования материалов.Согласно требованиям ТКП 100-2024 "Порядок организации и проведения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог", до 15 октября организации должны заготавливать не менее 50% сезонной потребности в противогололедных материалах, а в течение зимы - поддерживать неснижаемый запас в объеме не менее месячной нормы.Как отметили в пресс-службе, основным противогололедным материалом в Беларуси остается песко-соляная смесь. Также применяется минеральный концентрат галит (хлорид натрия технический).