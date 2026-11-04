Организации вправе до 31 декабря представить уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации вправе до 31 декабря 2026 года включительно представить уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН) с 1 января 2027 года. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.



Применять УСН с 1 января 2027 года вправе организации, у которых одновременно соблюдается ряд условий. Так, численность работников в среднем за первые девять месяцев 2026 года не должна превысить 50 человек, а валовая выручка нарастающим итогом за этот же период должна составить не более 2,8 млн рублей. Кроме того, необходимо отсутствие ограничений на применение УСН, установленных п.2, 4 ст.324 Налогового кодекса с учетом положений п.3 ст.324, п.6.1 ст.327.



Помимо этого, следует в установленный срок представить в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление о переходе на УСН по форме согласно приложению 43 к постановлению Министерства по налогам и сборам от 20 января 2026 года №3 "Об исчислении и уплате налогов, сборов (пошлин), иных платежей".-0-