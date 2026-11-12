Оранжевый уровень опасности: где в Беларуси 13 ноября пройдут сильные дожди?

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 13 ноября днем по восточной половине страны ожидаются сильные дожди. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В пятницу будет преобладание облачной погоды. Временами ожидаются осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ветер прогнозируется юго-восточный, днем с переходом на западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов. Днем будет 4-10 градусов выше нуля.
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