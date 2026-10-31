Опыт эвакуации жителей Алешек можно применить и в других городах - украинский омбудсмен





По его словам, в дороге несколько раз останавливались, рядом все время были скорые и медики. Людей с инвалидностью с самого начала везли в каретах скорой помощи до аэропорта. В Алешках были три категории граждан: решившие остаться в городе, те, кто эвакуируется в другие регионы Украины, и те, кто решил уехать в Россию. Все люди, независимо от выбора, получили помощь.





Украинский омбудсмен считает, что такой опыт можно применить и в других населенных пунктах: он вместе с Яной Лантратовой обратился к Мелании Трамп с новыми инициативами. Логистический маршрут в Алешки, по словам Дмитрия Лубинца, фактически пролегает через Беларусь и заканчивается тоже в ней. Омбудсмен положительно оценил освещение гуманитарной операции журналистами из разных стран.





Как сообщалось ранее, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск стал активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав необходимое всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности.-0-





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