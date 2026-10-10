Определены профессии, на которые могут привлекать иностранцев для работы в Беларуси в упрощенном порядке





В перечень вошли 31 профессия рабочих и 16 должностей служащих.





Иностранные граждане или лица без гражданства могут привлекаться в упрощенном порядке для работы бетонщиком, водителем автомобиля, водителем погрузчика, животноводом, каменщиком, маляром, машинистом отжимного оборудования, мездрильщиком, обрезчиком материалов, овощеводом, оператором машинного доения, оператором птицефабрик и механизированных ферм, плотником, поваром, прессовщиком кож, продавцом.





В таком же порядке иностранцы могут быть трудоустроены рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, растяжчиком кож и овчин на рамы, санитаром(кой), слесарем механосборочных работ, слесарем по ремонту автомобилей, слесарем-ремонтником, слесарем-сантехником, токарем, трактористом, трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства, фрезеровщиком, швеей (всех наименований), штукатуром, электрогазосварщиком, электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования.





В перечне должностей служащих такие позиции, как агроном (всех наименований), ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, врач-специалист (всех наименований и профилей медицинских специальностей), зоотехник (всех наименований), инженер, инженер-конструктор, инженер-механик, инженер-программист, инженер-технолог, инженер-электроник, инженер-энергетик, медицинская сестра и медицинский брат (всех наименований и медицинских специальностей), помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, техник, электромеханик.





Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года.-0-