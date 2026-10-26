Определены претенденты на премию правительства за достижения в области качества 2026 года

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены 40 организаций, претендующих на звание лауреата премии правительства за достижения в области качества 2026 года. Прием заявок и документов на участие в конкурсе завершен, сообщили БЕЛТА в Госстандарте.



В числе претендентов представлены организации различных отраслей экономики. Наиболее острая конкуренция ожидается среди предприятий продовольственного сектора, сферы услуг, в том числе строительства, а также образования. О серьезном отношении участников к поддержанию высокого статуса лауреата свидетельствует тот факт, что 25 организаций, получивших это звание в 2023 году, вновь участвуют в конкурсе, чтобы подтвердить свои достижения.



В настоящее время эксперты завершили рассмотрение представленных конкурсантами документов и приступили к посещению организаций. На местах специалисты оценивают фактическое состояние работы по обеспечению качества.



Премия правительства Беларуси за достижения в области качества присуждается организациям за значимые результаты в сфере качества продукции и услуг, внедрение современных методов управления качеством и повышение конкурентоспособности.-0-