26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены 40 организаций, претендующих на звание лауреата премии правительства за достижения в области качества 2026 года. Прием заявок и документов на участие в конкурсе завершен, сообщили БЕЛТА в Госстандарте.
В числе претендентов представлены организации различных отраслей экономики. Наиболее острая конкуренция ожидается среди предприятий продовольственного сектора, сферы услуг, в том числе строительства, а также образования. О серьезном отношении участников к поддержанию высокого статуса лауреата свидетельствует тот факт, что 25 организаций, получивших это звание в 2023 году, вновь участвуют в конкурсе, чтобы подтвердить свои достижения.
В настоящее время эксперты завершили рассмотрение представленных конкурсантами документов и приступили к посещению организаций. На местах специалисты оценивают фактическое состояние работы по обеспечению качества.
Премия правительства Беларуси за достижения в области качества присуждается организациям за значимые результаты в сфере качества продукции и услуг, внедрение современных методов управления качеством и повышение конкурентоспособности.-0-
Общество
26 октября 2026, 21:21
Определены претенденты на премию правительства за достижения в области качества 2026 года
Фото Госстандарта
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