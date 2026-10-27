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Операцию по лечению глубокого инфильтративного эндометриоза с использованием ICG впервые провели в Беларуси

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
27 октября 2026, 21:04

Операцию по лечению глубокого инфильтративного эндометриоза с использованием ICG впервые провели в Беларуси

Фото комитета по здравоохранению Мингорисполкома
Фото комитета по здравоохранению Мингорисполкома
Фото комитета по здравоохранению Мингорисполкома
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая в Беларуси операция по лечению глубокого инфильтративного эндометриоза с применением технологии ICG успешно проведена в Минском городском клиническом центре гинекологии. Она стала частью программы научно-практической конференции с международным участием. Об этом БЕЛТА сообщили в комитете по здравоохранению Мингорисполкома. 

Технология иммунофлуоресцентной визуализации ICG в инфракрасном свете до сегодняшнего дня не применялась в нашей стране. Она помогает точнее видеть границы пораженных тканей и расположение соседних органов. Это особенно важно при сложных случаях, когда болезнь затрагивает кишечник. "Высокотехнологичную операцию (сложная форма глубокого инфильтративного эндометриоза, осложненного поражением толстой кишки) провел российский хирург - руководитель отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. академика Краснопольского доктор медицинских наук, профессор Александр Попов. Ему ассистировали коллеги из Минского центра гинекологии", - отметили в комитете.
 
Технология ICG предполагает введение в организм специального препарата-красителя, который под воздействием инфракрасного излучения окрашивает различные органы и ткани в зеленый цвет. "Изначально этот метод успешно зарекомендовал себя в онкологии для точного выявления метастазов в лимфоузлах, что позволяло повысить радикальность вмешательств и существенно увеличить шансы пациентов на выздоровление. Теперь эта современная технология приходит и в общую гинекологию, открывая новые возможности для точной визуализации", - отметила заместитель главного врача по медицинской части минского центра Лариса Мавричева. 

В ходе минской трансляции врачи на практике продемонстрировали лечение глубокого инфильтративного эндометриоза. Хотя сам по себе этот процесс является доброкачественным, в данном случае он повел себя крайне агрессивно и пророс из малого таза в соседние органы. У молодой пациентки образовался стенозирующий инфильтрат, который сужал просвет кишки опухолью. Высокотехнологичное лапароскопическое вмешательство через небольшие проколы длилось более двух часов. Врачи успешно удалили около 7-8 см кишечника и полностью восстановили его целостность. Если бы специалисты не провели эту операцию вовремя, то в недалеком будущем девушка попала бы на операционный стол уже по экстренным показаниям с острой кишечной непроходимостью.

"Проведение мероприятий такого масштаба имеет стратегическое значение для отечественного здравоохранения, так как международный обмен опытом и внедрение инновационных технологий позволяют непрерывно повышать качество оказания медицинской помощи женщинам и сохранять их репродуктивное здоровье", - подчеркнула главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова.

Форум объединил ведущих специалистов из Беларуси, Китая, России и Азербайджана.

Белорусские гинекологи и сами обладают огромным опытом в лечении подобных патологий. С 2018 года в Минском центре гинекологии успешно прооперированы 38 пациенток с аналогичными тяжелыми поражениями толстой кишки. Тем не менее медики подчеркивают, что предела совершенству нет и они рады внедрять новые, передовые методы совместно с мировыми лидерами медицины.-0-
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