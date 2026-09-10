Оперативно-тактическое учение с войсками ВВС и ПВО Беларуси прошло на российском полигоне

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практический этап оперативно-тактического учения с родами войск ВВС и войск ПВО ВС Беларуси прошел на одном из полигонов России, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.



Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович наблюдал за ходом маневров.



Воины-зенитчики выполнили боевые стрельбы из зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Экипажи учебно-боевых самолетов Як-130 и истребителей Су-30СМ отработали по условному противнику в воздухе. Для подразделений зенитных ракетных войск и авиации в качестве мишеней выступили высокоскоростные специализированные мишенные комплексы. Зенитчики и авиаторы выполняли задачи при поддержке подразделения радиотехнических войск.



Как подчеркнули в ведомстве, мероприятие боевой подготовки подразделений ВВС и войск ПВО прошло на высоком уровне и с высокой интенсивностью боевой работы. С поставленной задачей военнослужащие справились.



Андрей Лукьянович напомнил, что оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО проходило с 25 августа по 10 сентября. Привлекались авиационные, зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Оно проходило в два этапа. Первый этап прошел в Беларуси. За несколько дней отработана практические моменты преодоления системы противовоздушной обороны противника, нанесения авиационных ударов по наземным целям. Кроме того, уделено внимание и вопросам уничтожения средств воздушного нападения. Второй этап проходил на одном из полигонов и аэродромов в России с 8 по 10 сентября.



"Основные задачи, которые стояли перед нашими авиационными экипажами и боевыми расчетами, - обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей. Акцент был сделан на противодействии средствам воздушного нападения. Упор делали на противодействии беспилотным летательным аппаратам и высокоточным крылатым ракетам", - отметил Андрей Лукьянович.



"Я как командующий проверил готовность авиации, зенитных ракетных войск и радиотехнических войск совместно работать по воздушным целям. Все цели учения были достигнуты, разбор будет проведен по средствам объективного контроля. Позже будет дана объективная оценка всем экипажам и расчетам. На данных учениях была создана сложная мишенная обстановка. Малоразмерные и скоростные цели, которые имитируют крылатые ракеты. Экипажи авиации, а именно пилоты, работали по таким целям впервые", - обратил внимание Андрей Лукьянович.



Одной из особенностей учений стало то, что впервые в составе подразделений войск ПВО задачи выполняли девушки-военнослужащие. Один из боевых расчетов был представлен курсантами факультета противовоздушной обороны Военной академии Республики Беларусь, в составе которого были и три девушки. Курсантский расчет, акцентировал командующий ВВС и ВПО, отработал на отлично.-0-