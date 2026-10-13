Онлайн-оценку стоимости квартир планируют распространить и на районные центры Беларуси

"Любой человек может бесплатно получить оценку стоимости квартиры, введя ее адрес (только дом, номер квартиры не нужен) и характеристики (количество комнат, общая площадь). Сервис сделан с использованием технологий искусственного интеллекта и ориентируется на информацию из реестра цен по всем сделкам с недвижимостью с 2018 года, а это более 175 тыс. Потом можно скачать отчет, где указаны важные данные - год постройки, расстояние до ближайшего парка, остановок общественного транспорта и т.д. Пока нейросетевая модель работает только в Минске и областных центрах, на районные центры еще не распространили, но в дальнейшем это будет. Предполагаем, что уже в следующем году. Но нужно еще много факторов проанализировать про каждый дом, например, нужно знать, из чего сделаны стены", - сказал Алексей Климович.
Для оценки используется онлайн-калькулятор от Национального кадастрового агентства, который за несколько секунд рассчитывает рыночную стоимость квартиры в Минске и областных центрах. Чтобы им воспользоваться, нужно перейти на сайт analytics.nca.by, ввести адрес, количество комнат, площадь и тип отделки. Сервис покажет ориентировочную стоимость объекта. Сервис учитывает более 15 факторов: локация, этаж, материал стен, год ввода, доступность транспорта и метро, микрорайон и другие. При этом погрешность оценки составляет 5-7% (средняя абсолютная процентная ошибка доходит до 5,59% для Минска и до 6,53% для областных городов). Кроме того, модель обучена на реальных сделках и протестирована по международным стандартам оценки. Доступно максимум 10 запросов в день.
Международный форум IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси" объединил ведущих ученых, инженеров, представителей бизнеса и сферы образования, чтобы обсудить ключевые тенденции и перспективы развития технологий искусственного интеллекта. Это площадка для презентации отечественных разработок, обмена опытом и поиска новых партнеров в сфере ИИ и робототехники. На выставке были представлены решения в сферах здравоохранения, образования, промышленности, энергетики, экологии и кибербезопасности.-0-
Фото Андрея Синявского