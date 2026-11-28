Александр Лизюков прошел путь от узника НКВД до Героя Советского Союза. Почему он оказался под следствием? Как ему удалось спасти от окружения две советские армии на начальном этапе Великой Отечественной войны? Что произошло в последнем бою? Ответы - в документальном проекте БЕЛТА "Хроники".

Александр Лизюков родился 26 марта 1900 года в Гомеле. В семье кроме Александра было еще два сына: старший Евгений и младший Петр. В 1919 году Александр Лизюков добровольно вступил в ряды Красной армии.

- Карьера Александра Ильича Лизюкова до войны складывалась весьма успешно, - рассказывает доцент кафедры истории южных и западных славян БГУ, кандидат исторических наук Сергей Александрович. - После участия в советско-польской войне и подавлении Тамбовского восстания его направили в автобронетанковую школу в Москве, которую он окончил в 1923 году. Затем недолго служил на бронепоездах. В 1924 году направлен в Военную академию имени Фрунзе.

В 1938 году Лизюкова задержали по подозрению в антисоветском заговоре: якобы хотел на параде протаранить Мавзолей и трибуну, на которой стояли руководители государства. 22 месяца Лизюков провел в тюрьме НКВД. Его отпустили в конце 1939 года. Первый бой Великой Отечественной войны Александр Лизюков принял под Борисовом.

- Александр Ильич оказался посреди разрозненных групп: одни части отходили с боями на восток, другие еще ехали на запад, не зная, как далеко прорвались фашисты, - говорит старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Максим Дубров. - Из них Александр Ильич без указаний сверху собрал формирование, которое затем в документах фронта значилось как сводная дивизия полковника Лизюкова.

В последних числах июня дивизия вошла в Борисов. Лизюкова назначили начальником штаба обороны города.

10 июля 1941 года началось Смоленское сражение. Немецкие войска наступали с севера и юга. Войска Красной армии оказались в своеобразном "мешке". Единственное, что удерживало его от превращения в полноценное окружение, - Соловьевская переправа. Полковник Лизюков командовал сводным отрядом, собранным им из частей 5-го механизированного корпуса, которые сохранили боеспособность.

- Лизюкову была поставлена задача удерживать Соловьевскую переправу, обеспечивать снабжение охваченных врагом 16-й и 20-й армий, - отмечает Максим Дубров.

Мостов там не было, даже деревянных. Пришлось соорудить понтоны. Но они постоянно подвергались ударам немецкой авиации.

- Тогда Лизюков предложил взять большое количество грузовиков ЗИС, снять с них деревянные кабины и загнать машины под воду так, чтобы получился "подводный мост", невидимый сверху для авиации, - добавляет Максим Дубров. - Так удалось наладить снабжение по переправе. Сначала по ней эвакуировались жители, а затем силы 16-й и 20-й армий. В итоге фашисты, несмотря на то что нанесли обеим армиям тяжелые потери, не смогли выполнить задачу - окружить и уничтожить их.

5 августа 1941 года Лизюкову было присвоено звание Героя Советского Союза.

- Он участвовал в обороне города Сумы на северо-востоке Украины с 30 сентября по 10 октября 1941 года. Затем на его долю выпала оборона рубежа по реке Наре в районе города Наро-Фоминска. Это было критически важное направление: по сути, один из последних городов, которые Красная армия удерживала на юго-западе от Москвы. Усилиями бойцов полковника Лизюкова удалось сдержать натиск противника на этом участке и не позволить форсировать Нару, - рассказывает Максим Дубров. - В ноябре 1941-го Александра Ильича отправили на более высокую должность - на северо-западный участок обороны Москвы, в район Красной Поляны.

Это был самый близкий участок прорыва фашистов к Москве. Менее 30 километров им оставалось до столицы Советского Союза. Но именно отсюда бойцы полковника Лизюкова обеспечили начало успешного наступления Красной армии в Московской битве в декабре 1941 года. В январе 1942-го Лизюкову присвоили звание генерал-майора.

Следующая задача была такой: развивая наступление, охватить с двух сторон в районе Демянска немецкую группировку до 100 000 человек и уничтожить эти войска.

- Окружение удалось, не удалось только уничтожение. Но сам факт, что впервые в истории Великой Отечественной войны, да и Второй мировой, в окружение попала стотысячная немецкая группировка (вермахт еще никогда не оказывался в таком котле), говорит о многом, - подчеркивает Сергей Александрович. - Бойцы и командиры Красной армии уже учились воевать по-новому: не только отступать, но и наступать. В помощь им был снежный покров, который достигал двух метров и мог скрыть танк. Немцы организовали весьма успешный воздушный мост между своей "большой землей" и окруженной группировкой. Оружие, боеприпасы и продовольствие сбрасывали в контейнерах, поэтому группировка не голодала, она собиралась с силами. Немцам удалось прорвать окружение и выйти из котла.

В апреле 1942 года советское командование отзывает Лизюкова из 2-го гвардейского стрелкового корпуса. Это было связано не только с тем, что немцы вырвались из Демянского котла. Советское руководство перешло к формированию танковых частей, танковых корпусов и танковых армий. И Лизюкова ставят во главе еще не сформированного 2-го танкового корпуса, а затем - командующим 5-й танковой армией.

- Перед танковой армией поставили весьма своеобразную задачу. После поражения советских войск под Харьковом в мае 1942 года фронт где-то рухнул, а где-то был совсем слаб. Немецкие войска начали стремительное наступление на Сталинград и Кавказ, - продолжает Сергей Александрович. - Но часть сил двигалась севернее - в район Воронежа. Именно поэтому советское командование поставило перед 5-й танковой армией Лизюкова задачу: контратаковать наступающего противника, освободить значительную территорию, а если получится, то продвинуться даже к Воронежу.

Воронеж разделен рекой на две части. Правую оккупанты заняли 7 июня 1941 года. Левую контролировали советские войска.

- Это было первое наступление танковой армии в годы Великой Отечественной войны. Такого опыта еще не было, командовать пришлось Лизюкову, - поясняет Сергей Александрович. - Обстановка была крайне напряженной. В 1941 году поражения официально списывали на фактор внезапности, но теперь внезапности не было, а немцы уже разгромили наши войска под Харьковом. 5-я танковая армия оказалась не до конца сформирована: нужно было больше войск, техники, вооружения и боеприпасов. Кроме того, армия вступала в бой по частям. Возможно, стоило действовать иначе и развернуть наступление широким фронтом.

Задачи выполнены не были. Немецкая противотанковая артиллерия выбивала советские танки. К тому же немцам удалось занять ту линию обороны, которую строили воронежцы еще с осени 1941 года.

- Лизюков отстранял от должности командиров и даже приказал расстрелять без суда и следствия одного из своих подчиненных, но это ничего не дало, - рассказывает Сергей Александрович. - Кроме того, у Лизюкова был конфликт с командующим Брянским фронтом Никандром Чибисовым, который давно был знаком со Сталиным. Сталин прощал тому некоторые недочеты или не обращал на них внимания. После того как 5-я танковая армия не смогла развить наступление, Чибисов при других командирах назвал Лизюкова трусом. Лизюков был подавлен. Нельзя сказать, что сломлен, но, кажется, был растерян. Возможно, командование армией было ему не по плечу. Лизюков был снят с должности и назначен командующим 2-м танковым корпусом.

Советское военное руководство не отказалось от дальнейших попыток наступать в воронежском направлении. Создали оперативную группу под руководством генерала Чибисова.

- Чибисов отдал приказ Лизюкову наступать своим танковым корпусом в районе деревни Медвежье. Корпус, в котором было до 200 машин, наступал на небольшом участке фронта. Это говорит о крайне сильной немецкой обороне, сильной противотанковой артиллерии, слабости нашей артиллерии в поддержку танков, слабой авиации. Собрав совещание командиров частей, входивших в корпус, Лизюков, сохранились воспоминания, сказал, что это задание государственной важности, - говорит Сергей Александрович. - Все отметили необычайно эмоциональное состояние генерала. Возможно, он хотел таким образом реабилитироваться за провал наступления 5-й танковой армии. Затем Лизюков уехал. Позже разведчики другого танкового корпуса обнаружили его подбитый танк. С танка свисало тело. В петлице было четыре прямоугольника: это был полковой комиссар, который поехал вместе с Лизюковым. Примерно в 100 метрах от танка лежало тело в простом комбинезоне с раздавленной головой. В кармане комбинезона нашли записную книжку Лизюкова.

Было ли это тело Лизюкова? Историки спорят до сих пор.

- Обстоятельства его гибели до конца не выяснены. Если он и был похоронен, то недалеко от села Медвежье на опушке леса. В 2008 году были найдены его предполагаемые останки и захоронены с почестями. Некоторые исследователи считают, что памятник установлен на чужих костях, а где покоится тело генерала, неизвестно. Скорее всего, до конца правды мы так и не узнаем, - отмечает Сергей Александрович.

Нельзя сказать, что после гибели имя Лизюкова забыли. Но он и его подвиг на слуху не были. Возможно, одна из причин была и такой: когда-то Лизюков был заместителем печально известного Власова.

- Сталин спрашивал одного военного, который воевал рядом с Лизюковым: не перебежал ли Лизюков? Тот ответил, что хорошо знает Лизюкова и он не мог так поступить, он погиб. Но, видимо, недоверие осталось: имя Лизюкова было забыто. Странные обстоятельства гибели не позволяли поставить в этой истории точку. Он был Героем Советского Союза, но о нем старались не говорить, - добавляет Сергей Александрович.

Александр Лизюков писал жене Анастасии Кузьминичне Фадеевой с фронта: "Нежно обнимаю тебя, моя маленькая жена, и прижимаю к своему сердцу, которое, как всегда, любило и любит только тебя одну из всех женщин, которых я когда-либо встречал или знал в этом мире. Не думай, моя родная, что это отзвуки весенних мотивов. У нас весна идет по-особому. Чем ярче солнце в голубом небе, тем больше в нем немецких стервятников, бомбящих наши войска и расстреливающих "пролетом" мирных жителей, детей, женщин и стариков наших деревень и городов".

- Всего в нашем музее хранится семь писем, написанных Анастасии Кузьминичне. Четыре письма были написаны в 1942 году, три - в 1941-м, - рассказывает Максим Дубров. - Писал жене, что удостоен звания Героя Советского Союза за оборону Борисова и Смоленска. Писал, как сильно ее любит. Зная о том, что фашисты рвутся к Ленинграду, где она живет, опасался за ее судьбу. Также спрашивал о сыне Юрии, о матери своей, которая тоже там жила. Советовал, нужно ли ехать в эвакуацию.

Судьба двух братьев Александра Лизюкова тоже сложилась трагически - оба погибли. Петр Лизюков - 7 июля 1944-го. Посмертно награжден орденом Красной Звезды в 1948 году. 30 января 1945 года погиб и Евгений Лизюков. Посмертно в апреле 1945-го он был удостоен звания Героя Советского Союза.

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