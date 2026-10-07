Октябрьский рекорд? Синоптики рассказали, где 8 октября воздух прогреется до +25°С

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 8 октября ожидается переменная облачность. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, местами - до плюс 13. Днем будет от плюс 16 градусов по северо-востоку до плюс 25 градусов по югу.
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