Около 90 новобранцев принесли клятву учащихся лицея МЧС





Торжественная церемония состоялась на плацу лицея, объединив учащихся, их родителей и педагогов, а также почетных гостей.





Новобранцев приветствовал начальник Университета гражданской защиты МЧС Иван Полевода. Он подчеркнул значимость этого дня и данной сегодня клятвы в их жизни. "Это первый по-настоящему мужской поступок. Эти важные и пропитанные глубоким смыслом слова, которые вы сегодня произнесли, сказать было не сложно, важно, что вы приняли обязательство пронести их через всю жизнь. Мужская клятва, она на то и клятва, чтобы ее не рушить. На этом пути кадетов, курсантов, офицеров вам никогда не будет просто. Это непростая дорога. Но вы должны быть уверены в том, что всегда будут рядом люди, которые на этой дороге подставят вам плечо, поддержат, помогут", - акцентировал он, отметив, что в лицее воспитывают настоящих мужчин, будущих офицеров, защитников своей страны.





Иван Полевода пожелал лицеистам никогда не терять веру в себя и своих коллег, которые стоят рядом. "Двигайтесь вперед, несмотря ни на что. Только вместе вы можете стать достойным коллективом и в будущем настоящими офицерами. Желаю, чтобы на этом пути у вас все получилось. Мне будет очень приятно, если этот весь строй в полном составе через пять лет станет курсантами Университета гражданской защиты МЧС", - сказал он.





Председатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз суворовцев и кадет" Алексей Кашпур вручил директору лицея Алексею Дашкевичу бронзовый бюст генерал-лейтенанта Романа Исидоровича Кондратенко. Этот переходящий приз передается лучшему учреждению системы кадетского и суворовского образования страны по итогам учебного года. Также награждены отличившиеся учащиеся и работники лицея.





По традиции состоялся молебен и чин освящения строя под руководством архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана.





Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС основан в 2004 году. За эти годы учреждение стало настоящей кузница кадров для системы национальной безопасности. Его выпускниками стали 780 ребят, более 540 из которых в дальнейшем поступили в учреждения высшего образования системы обеспечения национальной безопасности страны, в том числе 388 из них стали курсантами МЧС.-0-

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Клятву лицеиста принесли 88 новобранцев Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.