Около 70 тыс. детей планируют оздоровить осенью в лагерях Беларуси 

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лагерях Беларуси осенью планируют оздоровить около 70 тыс. детей. Об этом на пресс-конференции рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.



С 1 по 8 ноября пройдут осенние каникулы. Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения совместно с Министерством образования организует для школьников отдых в лагерях. "Планируется, что около 70 тыс. детей пройдут оздоровление в осенний период", - сказал Геннадий Болбатовский.



По его словам, на протяжении нескольких лет в сентябре загрузка учреждений ровно такая же, как и летом. "В этом году - на уровне 90%. В следующие месяцы осени, например в ноябре, мы фиксируем глубину продаж на уровне 74%", - добавил директор.



Летом при повышенном спросе средняя цена путевки в санаторий за стандартный двухместный номер была на уровне 155 рублей за день пребывания. В IV квартале прогнозируют снижение цены за счет предоставления скидок, снижения спроса - она составит примерно 150 рублей. Предсказуемо стоимость вырастет к Новому году и установится в районе 170 рублей в период зимних праздников. Продажи уже активно идут.



Геннадий Болбатовский при этом отметил, что летом санатории отработали с максимальной загрузкой. "Мы традиционно отмечали повышенный спрос на услуги санаторно-курортных организаций. В наших учреждениях прошли лечение и оздоровление более 600 тыс. человек. Заполняемость в летний период была максимальной - более 90%", - добавил он.-0-