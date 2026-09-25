25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50% исследователей в НАН Беларуси - женщины. Об этом заявил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник во время первого форума женщин-ученых "Роль женщины в науке и образовании", передает корреспондент БЕЛТА.
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Денис Коржицкий в свою очередь отметил, что достижения белорусской науки во всех отраслях - во многом результат труда женщин-ученых. "В медицинских науках более 60% исследователей - женщины. За сухими цифрами статистики - упорный труд, преданность делу, преданность родине. Хочу пожелать, чтобы этот форум с его теплой дружественной атмосферой позволил женщинам-ученым развить профессиональные связи, нарастить компетенции и добиться новых достижений и открытий, которые будут прославлять Беларусь далеко за ее пределами", - сказал он.
Основная цель первого форума женщин-ученых "Роль женщины в науке и образовании" - объединение и актуализация роли женщин в науке, демонстрация и популяризация вклада научных трудов женщин в реализацию задач социально-экономического развития государства, а также привлечение молодежи в различные сферы научной и научно-педагогической деятельности. После пленарного заседания запланирована работа тематических секций на базе НАН и БГУ. Особое внимание будет уделено направлению "Жизнь в деталях: биомедицина и биотехнологии", где с докладами выступят представители научного сообщества. Кроме того, в числе секций - "Материалы будущего и технологии", "Цифровая вселенная", "Цифровой прогресс без нравственной деградации: роль гуманитарных наук", "Социальные науки: фундамент устойчивой жизни", "Молодые женщины в науке: вклад в науку и перспективы укрепления экономики страны".-0-Фото Татьяны Матусевич
Общество
25 сентября 2026, 14:15
Около 50% исследователей в НАН Беларуси - женщины
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