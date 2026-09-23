Около 404 тыс. детей отдохнули в летних лагерях Беларуси в этом году

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 404 тыс. детей отдохнули в летних лагерях в этом году. Об этом в пресс-центре БЕЛТА журналистам сообщил заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай.



По словам Александра Цая, летняя детская оздоровительная кампания 2026 года прошла успешно. Ежегодно более 700 тыс. детей получают бесплатные и удешевленные путевки, особенно активно - летом. "В этом году работало около 5,8 тыс. лагерей, из них 4,7 тыс. - с дневным пребыванием и 1,1 тыс. - с круглосуточным. Спрос был действительно велик. Впервые можно констатировать, что заветная цифра в 400 тыс. была превышена - около 404 тыс. детей прошли полноценный отдых и оздоровление в воспитательно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных летних лагерях. Из них 168 тыс. детей отдохнули в загородных стационарных круглосуточных лагерях и 235 тыс. детей - в лагерях с дневным пребыванием", - рассказал он.



Большое внимание было уделено отдыху детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и детей с инвалидностью. "Около 12,1 тыс. детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а также 7,1 тыс. детей с инвалидностью было оздоровлено этим летом (в прошлом году детей этой категории было около 6,7 тыс.). Им предоставлялись бесплатные путевки, а для детей с инвалидностью подбиралась соответствующая материально-техническая база и создавались условия доступной среды. Также в этом году организовывались групповые заезды, например, в санатории "Солнышко" с хорошей медицинской базой отдохнуло 120 детей с кардиологическими патологиями и с сахарным диабетом", - проинформировал замдиректора центра.



Акцент в этом году был сделан на загородное оздоровление детей. Перед собственниками, местными исполнительными и распорядительными органами ставилась задача увеличить финансирование на укрепление материально-технической базы стационарных лагерей с круглосуточным пребыванием. "Было запланировано вложить не менее 30 млн рублей, задача полноценно выполнена - на данный момент в укрепление маттехбазы уже вложено более 32 млн рублей.



Всего же на детскую летнюю оздоровительную кампанию было выделено около 84 млн рублей. "Это на 11 млн рублей больше, чем в 2025 году. Из них 82 млн 300 тыс. рублей было использовано на удешевление стоимости путевок, 900 тыс. рублей - на приобретение бесплатных путевок для льготных категорий детей и 700 тыс. рублей - на оказание помощи в подготовке лагерей к работе в летний период. Выделенное финансирование и рациональное его использование позволило обеспечить всех желающих и нуждающихся детей в летнем отдыхе и оздоровлении", - отметил Александр Цай.-0-