Около 400 сообщений о звонках телефонных аферистов поступило в милицию за сутки

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки. Зарегистрировано 33 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, большинство злодеяний были предотвращены. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.



Отделом организации обработки мошеннических операций инициирована блокировка 26 фишинговых интернет-ресурсов (поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих). Заблокирована возможность платежей по 40 иностранным платежным реквизитам, используемым злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 93 счетам.



Оперативниками задержаны три курьера, работавшие в интересах аферистов.



"По способу совершения противоправных деяний лидирует вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества) и покупка товаров в интернете. Затем идут хищения с использованием соцсетей. Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается", - отметили в МВД.



Правоохранители напоминают: предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. Золотое правило при общении с мошенниками по телефону - прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102.-0-