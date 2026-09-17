Около 40 тыс. человек посетили с момента открытия экспозицию о концлагере Береза-Картузская

"Беларусь - наш общий дом, где мы вместе строим свое будущее. На примере тех трагических событий, которые были в прошлом, мы все стремимся к тому, чтобы никогда больше не быть разделенным народом", - резюмировал Вячеслав Метлицкий.-0-





Фото Виолетты Южаковой

17 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. Около 40 тыс. человек с момента открытия посетили постоянную музейную экспозицию о концентрационном лагере Береза-Картузская. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Березовского райисполкома Вячеслав Метлицкий."Березовскому району историей доверено хранить память о концлагере Береза-Картузская, который стал трагическим символом этноцида белорусского народа во время польской оккупации. Люди, которые жили на территории Западной Беларуси, в полной мере ощутили тяжесть событий, которые происходили здесь. Тысячи людей содержались в концлагере, проходили через бесчеловечные пытки, унижение, каторжный труд. Все это потому, что они хотели быть белорусами. Они проявили силу нации, несломленного духа", - сказал Вячеслав Метлицкий.На месте концлагеря в Березе открыли музейную экспозицию. "Экспозиции пять лет. За это время ее посетили около 40 тыс. человек. Мы рассказываем о трагизме событий, которые здесь случились. Людей пытались разучить быть белорусами, но сила народного единства преодолела все невзгоды. Это пример стойкости, мужества, героизма. В том числе о нем хотим рассказать нашей молодежи", - отметил председатель райисполкома. Он добавил, что также в городе постоянно благоустраивают мемориальную зону рядом с музейной экспозицией и обелиском.В День народного единства в Березу приезжают люди со всех уголков Беларуси. Они возлагают цветы к обелиску в память о жертвах этноцида, посещают экспозицию о Березе-Картузской.