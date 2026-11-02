2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всего за октябрь в Беларусь въехали 3959 граждан Украины. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.
Большинство проследовали транзитом через Польшу - 3365 человек. Еще 552 человека прибыли через Литву, 32 - через Латвию и 10 - непосредственно через украинско-белорусскую границу.
С начала 2026 года Беларусь въехали 63 285 граждан Украины. Из них 55 403 человека прибыли транзитом через Польшу, 7438 - через Литву, 386 - через Латвию и 58 - через украинско-белорусскую границу.-0-
Общество
02 ноября 2026, 11:40
Около 4 тыс. граждан Украины прибыли в Беларусь в октябре
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