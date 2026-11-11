Около 30 тыс. совершеннолетних граждан Беларуси признаны недееспособными. Как обеспечивают их опеку?

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как обеспечивается своевременная помощь, защита прав и сохранность имущества недееспособных совершеннолетних граждан, обсудили на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.





На заседании под председательством министра труда и соцзащиты Андрея Лобовича рассмотрели, как выполняются функции по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних. Главный акцент сделали на ответственности за условия жизни подопечных и взаимодействии ведомств. "На 1 октября более 28,8 тыс. граждан признаны недееспособными, около 12 тыс. из них живут дома", - отметили в Минтруда.





Андрей Лобович подчеркнул, как важно вовремя назначить опекуна, проверить условия проживания и обеспечить сохранность имущества. "Органы соцзащиты, здравоохранения и ЖКХ должны действовать согласованно, чтобы каждый вопрос решался своевременно", - сказал он.





Он напомнил, что на законодательном уровне определены полномочия органов соцзащиты, здравоохранения, и ЖКХ, уточнен порядок управления имуществом подопечных, упрощена отчетность опекунов, предусмотрено возмещение расходов тем, кто принимает подопечного из пансионата в так называемый домашний отпуск. В цифровой системе учета предусмотрен автоматический контроль сроков назначения опекунов и обследований условий жизни подопечных.





На мероприятии отметили, что дополнительного внимания требуют своевременное назначение опекунов и соблюдение сроков прохождения кандидатами в опекуны медосмотров, проведение обследований условий жизни подопечных и защита их имущественных прав. Также отдельного решения требует оплата услуг ЖКХ проживающими в пансионатах гражданами, которые являются собственниками жилья.





В обсуждении участвовали представители Министерства ЖКХ и Минздрава. По итогам коллегии были даны поручения по усилению межведомственного взаимодействия в интересах подопечных, а также определены предложения по совершенствованию законодательства.-0-