18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед польскими пунктами пропуска на границе фиксируется 2285 грузовиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Сотрудники польских погранпереходов "Кукурыки" ("Козловичи") и "Бобровники" ("Берестовица") за 24 часа оформили 15% и 42% грузового транспорта соответственно.
Контролирующие службы литовских пунктов пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") и "Мядининкай" ("Каменный Лог") приняли на свою территорию 27% фур. Въезда на сопредельную территорию все еще ожидают 330 авто.
Перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" ("Григоровщина") находится 95 большегрузов. Его контролирующие службы приняли 42% фур.
Очередь легкового транспорта есть только перед польским пунктом пропуска "Кузница Белостоцкая" ("Брузги") - 34 авто. Через данный погранпереход в ЕС проследовало 25% легковушек.-0-
Общество
18 ноября 2026, 11:16
Около 2,3 тыс. фур ожидают на границе въезда в Польшу - ГПК
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