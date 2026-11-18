18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед польскими пунктами пропуска на границе фиксируется 2285 грузовиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.



Сотрудники польских погранпереходов "Кукурыки" ("Козловичи") и "Бобровники" ("Берестовица") за 24 часа оформили 15% и 42% грузового транспорта соответственно.



Контролирующие службы литовских пунктов пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") и "Мядининкай" ("Каменный Лог") приняли на свою территорию 27% фур. Въезда на сопредельную территорию все еще ожидают 330 авто.



Перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" ("Григоровщина") находится 95 большегрузов. Его контролирующие службы приняли 42% фур.



Очередь легкового транспорта есть только перед польским пунктом пропуска "Кузница Белостоцкая" ("Брузги") - 34 авто. Через данный погранпереход в ЕС проследовало 25% легковушек.-0-