Около 200 сообщений о звонках телефонных аферистов поступило в милицию за сутки 

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в милицию поступило около 200 сообщений о звонках телефонных аферистов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.



Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 10 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.



Отделом организации обработки мошеннических операций МВД заблокирована возможность платежей в адрес 4 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками.



По способу совершения противоправных деяний лидируют вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества) и покупка товаров в интернете. Затем идут хищения с использованием соцсетей и торговля на финансовых биржах.



Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается.-0-