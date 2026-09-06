6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в милицию поступило около 200 сообщений о звонках телефонных аферистов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.
Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 10 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Отделом организации обработки мошеннических операций МВД заблокирована возможность платежей в адрес 4 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками.
По способу совершения противоправных деяний лидируют вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества) и покупка товаров в интернете. Затем идут хищения с использованием соцсетей и торговля на финансовых биржах.
Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается.-0-
Общество
06 сентября 2026, 12:40
Около 200 сообщений о звонках телефонных аферистов поступило в милицию за сутки
Фото из архива
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