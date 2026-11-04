Около 200 молодых специалистов собрались на фестивале педагогических идей и решений в Минске

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На XIV Минском молодежном фестивале педагогических идей и решений собрались около 200 молодых педагогов учреждений общего среднего и среднего специального образования из Минска, Бреста, Гомельской и Витебской областей, а также российского города Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.



В течение трех дней молодые педагоги будут общаться, перенимать опыт у коллег и получать новые знания. Площадкой мероприятия стал Минский городской образовательно-оздоровительный центр "Лидер".



Как отметил заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский, фестиваль с каждым годом набирает обороты. "Нам очень приятно, что появляется все больше инициативных и творческих молодых педагогов, которые предлагают свои идеи и проекты по совершенствованию педагогических практик. Это очень важно, потому что столичная система образования должна постоянно подпитываться новыми идеями и технологиями работы с детьми. Это касается и учебной работы, преподавания отдельных предметов, и системы воспитания. Мы рады, что молодые педагоги неравнодушны к процессам, которые происходят в городе и системе образования, и готовы делиться своими наработками и опытом", - сказал он.



Встречи молодых специалистов из разных учреждений, по словам Андрея Стригельского, позволяют педагогам познакомиться, лучше узнать особенности системы образования, зарядиться энергией, пообщаться в неформальной обстановке, послушать лучших учителей и преподавателей Минска, имеющих звания и соответствующий опыт, а также узнать о новых подходах к работе.



Председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович отметила, что фестиваль помогает молодым педагогам обмениваться мнениями, делиться интересными педагогическими решениями и находить новых друзей. "Учитель - это человек, который переживает за все и активно участвует в общественной жизни. Мы вносим частичку своего сердца, души и труда в то, чтобы в наших учреждениях образования, в наших странах воспитывались и получали образование патриоты - люди, которые любят свою страну и готовы воплощать идеи, чтобы наша жизнь становилась лучше", - сказала она.



Татьяна Якубович считает, что в белорусской системе образования хорошо развито наставничество. "Наставничество в нашей стране - это взаимообогащение. Мы учимся друг у друга. По программе фестиваля, участники затронут, например, тему искусственного интеллекта. И, наверное, молодежь в зале владеет этими технологиями лучше, чем старшее поколение. Поэтому наставничество - это движение навстречу друг другу", - добавила она.



Минский молодежный фестиваль педагогических идей и решений продлится до 6 ноября. Для участников подготовили обширную программу: школу для взрослых, мастер-классы по использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе и формированию у учащихся функциональной грамотности, лекции, тренинги, спортивно-патриотическую игру-конкурс, интеллектуальный и танцевальный досуг и многое другое.-0-