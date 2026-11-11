11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 2 тыс. грузовых автомобилей ожидают въезда в страны Евросоюза на белорусской границе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Наибольшее скопление фур фиксируется перед польскими пунктами пропуска - более 1,6 тыс. За сутки сотрудники погранперехода "Кукурыки" (сопредельный белорусский пункт "Козловичи") оформили 43% транспорта от нормы, "Бобровники" ("Берестовица") - 19%.
Еще около 300 фур ожидают въезда в Литву перед "Мядининкаем" ("Каменный Лог") и "Шальчининкаем" ("Бенякони"). Контролирующие службы этих погранпереходов за сутки оформили лишь 12% грузового транспорта от нормы.
По состоянию на 10.00 очередей легковых автомобилей на въезд в Евросоюз не фиксировалось.-0-
Общество
11 ноября 2026, 10:58
Около 2 тыс. фур ожидают въезда в Евросоюз на границе Беларуси
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