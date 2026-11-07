Около 160 тыс. рублей изъяли милиционеры у курьеров мошенников за сутки

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух курьеров телефонных мошенников, у которых изъяли крупную сумму денег. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.





За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативным действиям правоохранителей и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний было предотвращено. Зарегистрировано 36 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.





Также были заблокированы девять фишинговых интернет-ресурсов. Они представляли собой поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих. Были остановлены процессы платежей в адрес 43 иностранных платежных реквизитов, которые использовали злоумышленники; приостановлены расходные операции по 60 счетам.





Оперативники задержали двух курьеров, работавших в интересах аферистов. У них изъято около 160 тыс. рублей.





"По способу совершения противоправных деяний лидируют вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества) и хищения с использованием соцсетей. Затем идут покупка товаров в интернете и торговля на финансовых биржах", - отметили в МВД.





Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается.-0-