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Около 15 тыс. молодых людей побывали в лагерях труда и отдыха в этом году

Опубликовано:

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Общество
25 сентября 2026, 15:07

Около 15 тыс. молодых людей побывали в лагерях труда и отдыха в этом году

Фото БРСМ
Фото БРСМ
Фото БРСМ
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25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году в лагерях труда и отдыха побывали около 15 тыс. молодых людей. Об этом в пресс-центре БЕЛТА сообщила консультант управления по делам молодежи главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Виолетта Кравцова.

"Всеми заинтересованными ведомствами ведется работа по организации трудовой занятости молодежи. В этом году наблюдается значительный рост трудовой занятости молодежи. Всеми ее формами было охвачено около 142 тыс. молодых людей, временной трудовой занятостью - более 55 тыс., работой в студотрядах - 71 тыс., трудом и оздоровлением в лагерях труда и отдыха - около 15 тыс.", - рассказала Виолетта Кравцова.
По ее словам, проведена информационная работа по организации временной трудовой занятости. В каждом регионе прошли прямые телефонные линии по информированию обучающихся и их родителей о возможностях и дальнейшем пути трудоустройства. Работали различные точки, где консультировали всех заинтересованных. Многие нашли для себя работу и были трудоустроены. Кроме того, Министерством образования разработаны методические рекомендации по трудовому воспитанию, которые уже внедрены в каждое учреждение образования, чтобы сформировать у обучающихся трудовые навыки и компетенции.
"В этом году реализован совместный проект по взаимодействию учреждений образования и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, то есть за каждым учреждением образования были закреплены придомовые территории, на которых ребята трудились, проводили озеленение, посадку цветов, клумб, обрезку кустарников. Эта деятельность была организована в рамках студенческих и волонтерских отрядов. Действовал проект "Волонтер.ЖКХ", - добавила Виолетта Кравцова.

Во всех учреждениях общего среднего образования каждая третья среда объявлена днем трудового воспитания для профориентации обучающихся и привития им трудовых навыков. Реализован и проект "Хозяева земли родной", нацеленный на привлечение учащейся молодежи к труду и практической деятельности на земле, а также популяризацию труда на земле.

"Трудовая занятость круглогодичная. Если говорить об осеннем периоде, то во время проекта "Сад надежды", который реализуется на протяжении более пяти лет, студенческие отряды выезжают в предприятия сельскохозяйственного профиля и собирают урожай. Пока мы не останавливаемся на этой цифре. Трудовая занятость продолжится в свободное от учебы время, и Министерство образования держит этот вопрос на постоянном контроле", - подытожила Виолетта Кравцова.-0-

Фото Валерии Куневич
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