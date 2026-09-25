Около 15 тыс. молодых людей побывали в лагерях труда и отдыха в этом году

"Трудовая занятость круглогодичная. Если говорить об осеннем периоде, то во время проекта "Сад надежды", который реализуется на протяжении более пяти лет, студенческие отряды выезжают в предприятия сельскохозяйственного профиля и собирают урожай. Пока мы не останавливаемся на этой цифре. Трудовая занятость продолжится в свободное от учебы время, и Министерство образования держит этот вопрос на постоянном контроле", - подытожила Виолетта Кравцова.-0-





Фото Валерии Куневич