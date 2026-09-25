Около 15 тыс. молодых людей побывали в лагерях труда и отдыха в этом году

"Всеми заинтересованными ведомствами ведется работа по организации трудовой занятости молодежи. В этом году наблюдается значительный рост трудовой занятости молодежи. Всеми ее формами было охвачено около 142 тыс. молодых людей, временной трудовой занятостью - более 55 тыс., работой в студотрядах - 71 тыс., трудом и оздоровлением в лагерях труда и отдыха - около 15 тыс.", - рассказала Виолетта Кравцова.
"В этом году реализован совместный проект по взаимодействию учреждений образования и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, то есть за каждым учреждением образования были закреплены придомовые территории, на которых ребята трудились, проводили озеленение, посадку цветов, клумб, обрезку кустарников. Эта деятельность была организована в рамках студенческих и волонтерских отрядов. Действовал проект "Волонтер.ЖКХ", - добавила Виолетта Кравцова.
Во всех учреждениях общего среднего образования каждая третья среда объявлена днем трудового воспитания для профориентации обучающихся и привития им трудовых навыков. Реализован и проект "Хозяева земли родной", нацеленный на привлечение учащейся молодежи к труду и практической деятельности на земле, а также популяризацию труда на земле.
"Трудовая занятость круглогодичная. Если говорить об осеннем периоде, то во время проекта "Сад надежды", который реализуется на протяжении более пяти лет, студенческие отряды выезжают в предприятия сельскохозяйственного профиля и собирают урожай. Пока мы не останавливаемся на этой цифре. Трудовая занятость продолжится в свободное от учебы время, и Министерство образования держит этот вопрос на постоянном контроле", - подытожила Виолетта Кравцова.-0-
Фото Валерии Куневич