29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки милицией зарегистрировано восемь преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.
За минувшие сутки в милицию поступило около 100 сообщений о звонках телефонных аферистов, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано восемь преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Отделом организации обработки мошеннических операций МВД заблокирована возможность платежей в адрес шести иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками.
По способу совершения противоправных деяний лидируют покупка товаров в интернете и вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества). Затем идут хищения с использованием соцсетей.
Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается.
Правоохранители напоминают: предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. Золотое правило при общении с мошенниками по телефону - прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102.-0-