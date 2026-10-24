Около 100 представителей Госстандарта посадили 25 тыс. сеянцев сосен и ели в Столбцовском районе





Объединенная команда комитета во главе с председателем Дмитрием Баско трудилась сегодня в Окинчицком лесничестве Столбцовского лесхоза. 90 человек из разных подразделений и филиалов высадили 25 тыс. сеянцев сосен и ели.





Коллектив дружной командой сегодня выехал на акцию, чтобы помочь в восстановлении хвойного леса и заложить участок, где через десятилетия будет возвышаться достойный лес. "Каждый из нас с удовольствием приехал выполнить эту приятную миссию. В будущем привлечем и молодое поколение, будем выезжать с детьми, чтобы приучать их к тому, что лес - это наше богатство, наше достояние, его надо беречь и восстанавливать. Ведь давая лесу новую жизнь, мы заботимся о нашем будущем. Лес - это совокупность многих факторов: экология, экономика, воспитание бережного отношения к ресурсам и, конечно, стандарты", - акцентировал Дмитрий Баско.





В Госстандарте напомнили, что в Беларуси действуют 176 стандартов в сфере лесоводства, лесоматериалов, древесины и пиломатериалов. В этом году будут актуализированы четыре государственных стандарта в области устойчивого лесоуправления и лесопользования и проверен научно-технический уровень шести стандартов в этой сфере.





Главный лесничий Столбцовского лесхоза Виктор Бобко поблагодарил за труд. Он отметил, что за эту осень на территории лесхоза уже создано более 80 га лесных культур, высажено более 400 тыс. саженцев различных пород. И сегодняшний дождь не стал помехой для плодотворной работы.





Перед стартом работ команда Госстандарта отдала дань уважения и памяти подвигу защитников Столбцов, возложив цветы в мемориальном комплексе "Братская могила воинов Советской армии и партизан" на площади Бессмертия райцентра. А после трудовой акции участников ждала культурная программа: они посетили мемориальную усадьбу "Акинчицы".





Республиканская акция "Дай лесу новае жыццё!" в этом году проходит с 17 по 24 октября. Инициатива Министерства лесного хозяйства стала доброй традицией для представителей разных ведомств.-0-

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 представителей Госстандарта присоединились к республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.