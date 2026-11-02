"Огромная роль". Лантратова поблагодарила Беларусь за помощь в миссии в Алешках и переговорах с Украиной

"Хочу выразить огромную благодарность белорусской стороне за помощь не только в гуманитарной миссии по Алешкам, а за помощь на самом деле в организации переговорного процесса. Потому что все переговоры с украинской стороной организованы на территории (Беларуси. - Прим. БЕЛТА), где пункт пропуска находится", - отметила Яна Лантратова.





Она подчеркнула, что белорусской стороной в пункте пропуска на границе с Украиной созданы все необходимые условия. "Что там есть? Во-первых, специальные комнаты для переговоров. Во-вторых, создана абсолютно безопасная среда, абсолютно спокойная. Там же после переговоров происходит воссоединение семей, обмен гражданскими, обмен военнопленными. И в тот момент, когда обмен завершен, есть специальные помещения и возможность переодеться. И белорусская сторона полностью помогает, чтобы все и российские, и украинские бойцы были накормлены, одеты, обуты. То есть здесь на самом деле высочайшая организация, огромная помощь", - обратила внимание Яна Лантратова.

"Каждый раз мы благодарим, это отмечают обе стороны. Поэтому то же самое сейчас мы говорим и о данной миссии. Были сложности из-за погодных условий для того, чтобы борт вылетел в Гомель, но даже здесь полностью вся помощь была оказана. Также, кроме того, бывают случаи, когда мы везем обратно наших ребят и когда подъезжают к самолету, становится кому-то плохо. Ну, понятно, что после плена разные ситуации бывают. Тут же организуются машины скорой помощи, и много раз были моменты, когда мы взлетали, там человеку становилось плохо, мы сажали борт, подъезжали машины реанимации, забирали людей, лечили, потом мы забирали их уже обратно", - рассказала российский омбудсмен.





"Поэтому, знаете, здесь огромная роль, за что большое спасибо", - добавила Яна Лантратова.





Как сообщалось, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав необходимое всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности. Днем 30 октября началась добровольная эвакуация жителей из прифронтовой зоны, города Алешки. Одним из завершающих этапов стало прибытие 31 октября бортов из Анапы в аэропорт Гомеля. На его территории развернули полноценный палаточный квартал, где для эвакуированных предусмотрели горячее питание, возможность отдохнуть после длительного пути, оказали необходимую медицинскую помощь. В Гомеле жители Алешек дожидались выезда в "Новую Гуту" - именно через этот пункт пропуска они проследовали на территорию Украины. Гуманитарная операция осуществлялась в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В связи с этим удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.-0-





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2 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова поблагодарила Беларусь за помощь в организации миссии в Алешках и в целом переговоров с Украиной по гуманитарному треку. Об этом она сказала на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.