14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов сохраняются в Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства.



Ограничения действуют во многих районах Гродненской, Минской, Могилевской и Гомельской областей. Зеленым цветом обозначены практически все районы Брестской области, за исключением Барановичского и Лунинецкого, а также Витебской области, кроме Докшицкого, Лепельского и Чашникского районов.



Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно обновляется. Соответствующие данные также можно получить в райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Специалисты рекомендуют ознакомиться с актуальной информацией перед походом в лес, что особенно важно в грибной сезон.-0-