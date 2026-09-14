14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов сохраняются в Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства.
Ограничения действуют во многих районах Гродненской, Минской, Могилевской и Гомельской областей. Зеленым цветом обозначены практически все районы Брестской области, за исключением Барановичского и Лунинецкого, а также Витебской области, кроме Докшицкого, Лепельского и Чашникского районов.
Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно обновляется. Соответствующие данные также можно получить в райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Специалисты рекомендуют ознакомиться с актуальной информацией перед походом в лес, что особенно важно в грибной сезон.-0-
Общество
14 сентября 2026, 08:37
Ограничения на посещение лесов сохраняются в Беларуси
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