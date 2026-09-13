Ограничения на посещение лесов сохраняются в Беларуси 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов сохраняются в регионах Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства.



Большинство ограничений, по данным на 13 сентября, касаются районов в центральной части страны. Так, желтым цветом обозначена значительная часть районов Минской области, а также Гомельской, Гродненской и Могилевской.



Леса открыты для посещения в Брестской области, за исключением Барановичского и Лунинецкого районов, а также в Витебской области, кроме Докшицкого, Лепельского и Чашникского районов, где действуют ограничения.



Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно обновляется. Соответствующие данные можно получить в райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Специалисты рекомендуют ознакомиться с актуальной информацией перед походом в лес, что особенно важно в грибной сезон.-0-