23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов действуют в пяти районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.
В Гродненской области ограничения введены в Берестовицком, Волковысском, Мостовском, Свислочском и Щучинском районах.
Перед походом в лес специалисты рекомендуют узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно актуализируется, оперативно обновляются данные о ситуации в лесных массивах по районам страны и введении мер ограничительного характера. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях.-0-Скриншот сайта mlh.by
Общество
23 сентября 2026, 07:37
Ограничения на посещение лесов действуют в пяти районах Беларуси
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