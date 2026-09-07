Ограничения на посещение лесов действуют в 17 районах Беларуси

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 17 районах Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства.



Больше всего ограничений действует в Гомельской области - Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Жлобинский, Кормянский, Лоевский, Рогачевский, Хойникский и Чечерский районы. В Брестской области ограничения введены в Брестском, Ивановском, Малоритском и Пинском районах.



Леса Могилевской области (Костюковичский, Хотимский районы) также попали под ограничения. Во всех остальных районах посещение лесов разрешено.



Перед походом в лес необходимо ознакомиться с актуальной информацией на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно актуализируется. Соответствующие данные можно получить в райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях.-0-