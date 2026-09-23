Оградить или обучить? Эксперт о пути к продуктивному взаимодействию молодежи и ИИ

Учеба началась, и самым массовым, как утверждают эксперты, стал запрос от молодежи, как оплатить подписку на ChatGPT. Инструменты искусственного интеллекта, несомненно, открывают перед молодыми людьми огромные возможности для обучения, творчества и общения. Но все же нередко звучат призывы к тому, чтобы оградить школьников и студентов от использования ИИ хотя бы в учебном процессе. Как помочь молодому поколению наладить здоровые и продуктивные отношения с современными технологиями, чтобы они могли максимально эффективно использовать их в своей жизни, корреспонденту БЕЛТА рассказал заведующий кафедрой телекоммуникаций и информационных технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Юрий Воротницкий.



Оградить от ИИ невозможно и не нужно



Вопрос использования систем искусственного интеллекта учащейся молодежью является одним из актуальных для сферы образования многих стран. "Первое, что я хочу сказать: оградить детей от этого невозможно и не нужно. Дело в том, что сейчас оградить детей от использования ChatGPT - это то же самое, что в 80-е годы запретить им пользоваться компьютерами. Мы должны понимать, что на разных этапах развития человечества технологии облегчали физический труд, сегодня они все более активно облегчают интеллектуальный труд, причем все менее рутинный. Одно дело - станок на ткацкой фабрике, другое дело - современный роботизированный комплекс. И тот, и тот облегчает нам труд. Одно дело - просто компьютер с поисковой системой типа Google, и другое дело - ИИ. Используется и то, и то - средства автоматизации и начального уровня, и современного. Этот прогресс не остановить. Поэтому здесь вопрос заключается в том, как правильно изучать использование систем искусственного интеллекта, как научить пользоваться ими на практике и, что самое главное, с моей точки зрения, как правильно оценивать результаты собственного запроса к системе искусственного интеллекта. Об этом, наверное, прежде всего надо думать", - рассказал завкафедрой.



Исходя из того, что запретить пользоваться ИИ не получится, важно научить ребенка не терять себя. "Очень хорошо, когда в диалоге с искусственным интеллектом ведущим является человек, формулирующий задачу, которая для него является рутинной, которую искусственный интеллект может решить быстрее и эффективнее, а не наоборот. Плохо, когда искусственный интеллект говорит ребенку, что ему делать, как ему, например, оценить произведение литературы или каким образом он должен спроектировать тот или иной программный продукт, если речь идет об информатике", - констатировал Юрий Воротницкий.



По его словам, на практике это означает то, что педагоги должны определять некоторые рамки. "И даже не просто рамки определять, а разрабатывать методики обучения использованию искусственного интеллекта и уже потом четко обозначать границы, в которых он может использоваться при обучении детей, школьников и студентов. Рамки будут не нужны, когда школьник или студент станет работником, молодым специалистом. Тогда его никто ограничивать не будет. Но до этого он должен приобрести необходимые навыки конструктивного использования систем искусственного интеллекта и, самое главное, понимание того, что эффективно с его помощью делать, а где могут возникнуть серьезные проблемы", - подчеркнул эксперт.



Научить молодежь отказаться от слепого доверия



Первое в этом деле - научить молодого человека отказаться от слепого доверия ИИ. "Это важный момент, сейчас в системе образования этот вопрос стоит серьезно, в системе подготовки научных работников - тоже. Уже, наверное, около года прошло, как Высшая аттестационная комиссия Беларуси рассматривала, что является приемлемым с точки зрения использования искусственного интеллекта при проведении научных исследований и написании диссертаций. И там никто не говорит "абсолютно нельзя". То же самое происходит и в системе образования. Например, в БГУ разработана политика использования технологий и инструментов искусственного интеллекта в образовательном процессе, где даже есть примеры того, что рекомендуется делать педагогам и учащимся", - проинформировал заведующий кафедрой.



При этом, по его словам, возникает много разных проблем, которые надо решать. "Я буду говорить об информатике, информационных технологиях и программировании. Иногда приходится слышать дивные высказывания о том, что программированию учить не надо, якобы все равно программировать будет искусственный интеллект. Да, но кому-то надо (и это все тоже понимают) верифицировать то, что им создано. А как ты будешь верифицировать, если не понимаешь, как работает программа? Получается, что все-таки надо учить алгоритмизации и программированию. А как в этой ситуации организовать образовательный процесс, чтобы студент сам учился разрабатывать алгоритмы и реализовывать их программно, ведь есть соблазн любую задачу загнать в искусственный интеллект? Это проблема", - констатировал Юрий Воротницкий.



Главный принцип работы с ИИ: используй, но разберись



Системы искусственного интеллекта все в большей степени развиваются, и сгенерированные ими тексты становятся все менее похожими на творения ИИ. "У меня студенты пишут рефераты. Раньше я брал эти рефераты и загонял их в систему "Антиплагиат". И дальше прямо смотрел, что списано и, самое главное, из каких источников. Если это комбинация 10 разных источников и самостоятельно сделанные выводы, то это вполне приемлемая ситуация для обзорного реферата. Сегодня это уже не проходит. Я вынужден смириться с тем, что значительная часть текста будет сгенерирована ИИ. Что я делаю? Студент садится передо мной, я на своем компьютере открываю его реферат. И дальше он должен ответить мне практически за каждое слово. Я вижу те термины, те положения, которые он использовал в работе, но мог не до конца понять и разобраться в них. Мои вопросы сразу это выявят. Я уже не говорю об откровенных казусах - недостоверных результатах генерации, когда студент что-то сгенерировал и не прочитал, что он сделал", - отметил завкафедрой.



По словам эксперта, в этом вопросе история должна быть другая - используй, но разберись. То есть важно, чтобы основные элементы творческого труда личности студента находили отражение и в учебном процессе, и в его результатах.



"У меня младший сын сейчас в 11-м классе. И я с этой проблемой сталкиваюсь регулярно. Я ничего не запрещаю, но человек обязан проверить, что сделал ИИ, потому что за достоверность никто не отвечает. Когда вы используете ChatGPT, сервис сам пишет, что полученные им результаты могут быть ошибочными. Объясню проще: вы можете сфотографировать гриб, собранный в лесу, ИИ скажет, что гриб съедобный, а потом, когда вас уже не будет на этом свете, компьютер выдаст сообщение: "Извините, я ошибся, это был ядовитый гриб", - проиллюстрировал Юрий Воротницкий.



Существует ли зависимость от ИИ?



Отвечая на вопрос, есть ли у современной молодежи зависимость от ИИ, заведующий кафедрой констатировал, что у каждого есть свои зависимости. "У меня, например, есть зависимость от посудомоечной машины. Я не мою посуду вручную. Также у меня есть зависимость от моего автомобиля - это инструмент, с помощью которого я быстро добираюсь на работу из другого конца города. И так можно сказать про многое. Это все не зависимости, а использование инструмента. Например, как в случае с телевизором. Ведь я могу смотреть разные вещи: достойные художественные фильмы, имеющие определенную ценность, но могу смотреть мусор или получать абсолютно недостоверную информацию. А что меня спасает? Мне хватает интеллекта понять, чему можно доверять, а чему нельзя. В этом весь секрет", - поделился представитель БГУ.



Юрий Воротницкий подчеркнул, что нельзя слепо доверять ИИ. Это мощный, интеллектуальный инструмент, но им нужно правильно пользоваться. "Мне как преподавателю допустимо сгенерировать с помощью искусственного интеллекта экзаменационные вопросы к курсу, который читаю? Да. Я могу ввести в него программу дисциплины, которую разработал, написать правильно запрос и получить темы рефератов? Да. При этом что я сделаю? Мне нужно 50 вопросов, а я попрошу сгенерировать 100. Сначала я 50 выброшу, остальные, если надо, перефразирую и уточню. Это нормальное или критическое использование ИИ. Почему нет? Техническую работу по поиску информации, ее систематизации пусть выполняет ИИ. Но творческое остается за мной. Только я буду решать, что буду использовать, а что нет, а что буду использовать в измененном виде", - пояснил он.



Искусственный интеллект хорош, когда развит естественный



Педагог отметил, что искусственный интеллект хорош, но он не поможет, если у ребенка не развили естественный интеллект и критическое мышление. Ребенок должен сначала почувствовать себя личностью, лидером в работе с искусственным интеллектом, тогда он не потеряет сам себя.



На первом плане традиционно учитель. "Я читал, что происходит в американских университетах и удивился - мы начали принимать очень схожие меры совершенно независимо друг от друга. То есть все во всем мире сейчас сталкиваются с проблемой неправильного использования ИИ в учебе", - рассказал Юрий Воротницкий.



Среди мер, по его словам, рукописные конспекты. "К этому возвращаются во всем мире и у нас тоже. У меня на экзамене при подготовке к ответу студент может прямо на стол выложить рукописный конспект - только я почерк сверяю и после экзамена забираю его до конца сессии. Конспект написан студентом, он запомнил часть информации, когда писал. Второй момент - это написанные от руки рефераты и работы. И самое главное - педагог не может просто принимать письменную работу. Я не случайно в экзаменационный билет вставляю реферат, я побеседую со студентом по тому тексту и не только проверю знание терминологии. Если он понимает, о чем идет речь, если он может обосновать выводы, которые представлены в работе, подтвердить их, объяснить мне использование того или иного метода для решения задачи, то нет проблем. К сожалению, это дополнительная нагрузка на преподавателя, но это необходимо делать", - подчеркнул эксперт.



Безопасность превыше всего



Сегодня искусственный интеллект, во-первых, уязвим, а, во-вторых, является очень мощным инструментом для кибермошенников. "Дело в том, что можно вмешаться в работу ИИ, искусственно скормив ему недостоверные данные, чтобы потом он их использовал, отвечая на ваши запросы и решая ваши задачи. Сейчас существует целый класс атак на систему искусственного интеллекта. Второй момент - это дипфейки. Если раньше мошенники использовали, например, для генерации фишинговых писем более или менее приемлемо выглядящие сообщения в телеграме, то сейчас вам уже может позвонить ректор университета и своим голосом, со своими интонациями попросить что-то сделать. Можно снять видео с вами и использовать его для мошенничества, атак или компрометации самого человека. Такие вещи тоже возможны. То есть детей надо учить не только использовать ИИ, критически осмысливать результаты, но надо изучать и угрозы, которые влечет за собой искусственный интеллект. Это очень важный аспект на самом деле", - отметил Юрий Воротницкий.



Светлана ПЕКАРЬ,

БЕЛТА.-0-