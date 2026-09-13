Огневая, физподготовка, рукопашный бой. Проверочные занятия прошли в 7-й милицейской бригаде внутренних войск МВД 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошли контрольно-проверочные занятия с военнослужащими 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.



Личный состав соединения на протяжении нескольких дней демонстрировал навыки по огневой, физической подготовке и рукопашному бою.



Своими впечатлениями о занятиях поделился заместитель командира 1-й патрульной роты по идеологической работе войсковой части 5530 Эдуард Ковган. "У нас в части постоянно проходят тренировки. Сложного, невозможного нет - со всем справимся. Например, три километра для меня - обычная дистанция, поэтому без проблем пробежал и пересек финишную черту. Все настроены продемонстрировать наилучшие результаты. Даже если что-то не получается, помогаем друг другу, как большая дружная семья", - рассказал он.



Проверка боеготовности внутренних войск МВД Советом безопасности продолжается, подчеркнули в ведомстве. Как сообщалось ранее, мероприятия инициированы главой государства.-0-