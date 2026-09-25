25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверка информации о незаконном хранении сетей привела к тому, что у жителя Молодечненского района обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие, глушители, сотни патронов и порох, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.
Проверку провели на основании оперативных данных от сотрудников Молодечненского РОВД. После получения санкции прокурора специалисты Молодечненской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира провели обыск в доме и хозяйственных постройках гражданина. Выяснилось, что он не являлся охотником.
Госинспекторы нашли 78-метровую лесковую сеть, а также подъемную сеть "паук" запрещенных размеров. За хранение браконьерских снастей начат административный процесс по ст.16.26 КоАП Беларуси.
Также были найдены малокалиберная винтовка, переоборудованная для скрытной стрельбы, со встроенным глушителем и оптическим прицелом, пневматическая винтовка с оптикой, три гладкоствольных охотничьих ружья, 0,6 кг пороха и более 360 патронов различного калибра.
Хранение нарезного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ влечет за собой уголовную ответственность. На место обыска вызвали следственно-оперативную группу, все оружие, патроны и порох были изъяты.
Молодечненский РОВД проводит проверку в порядке ст.174 УПК Беларуси. В действиях нарушителя усматриваются признаки преступления по ч.2 ст.295 УК Беларуси (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы. Помимо процесса за браконьерские сети, материалы по факту хранения незарегистрированных гладкоствольных ружей переданы в милицию для привлечения гражданина по ст.24.46 КоАП Беларуси.-0-
Общество
25 сентября 2026, 13:12
Огнестрельное оружие, глушители и более 360 патронов нашли у жителя Молодечненского района
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