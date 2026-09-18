Офтальмохирург рассказал об опасности наращенных ресниц

Врач-офтальмохирург Михаил Панес рассказал, что наращивание ресниц может привести к зуду в области ресниц или к серьезным воспалительным осложнениям верхних и нижних век.



"Есть те, кому противопоказана данная процедура. Можно выделить абсолютные противопоказания и условные. К абсолютным мы сразу относим любые воспалительные заболевания: блефариты, когда воспаляется веко, мейбомиты, когда воспаляются железы, которые продуцируют характерный жировой состав, являющийся защитным липидным компонентом нашей стрезной пленки. Если нарушено производство этого жирового компонента, то наблюдается пересыхание слезной пленки и возникновение синдрома сухого глаза. Таким пациенткам мы не рекомендуем и даже запрещаем делать подобную бьюти-процедуру. Кроме того, противопоказаниями могут быть различные иммунные состояния, которые влияют на склонность к аллергиям", - отметил Михаил Панес.



К условным ограничениям, по его словам, относятся различные гормональные изменения, в том числе беременность и лактация. Эксперт подчеркнул, что использования клея для наращивания ресниц может привести к химическому ожогу в месте роста ресниц и их последующему выпадению. А если процедура была выполнена недобросовестным мастером, то можно получить химический ожог роговицы, который в самых худших случаях приводит к потере зрения.



"Мы должны понимать, что ресницы - это придаточный компонент глаза, который постоянно защищает нас от частичек пыли из окружающей среды, работая как щетка, постоянно что-то собирая. А если ресницы наращенные, то они собирают еще больше грязи и микробов. При утренних и вечерних гигиенических процедурах мы должны их вымывать, чтобы предотвратить попадание микроорганизмов на толщу век или поверхность глаза", - пояснил Михаил Панес.



При этом существуют правила, которые помогают провести наращивание ресниц безопасно. Нужно соблюдать гигиену, пройти тест на аллергию, выбирать классическую длину, чтобы не перегружать свои собственные ресницы, делать перерывы и следить за тем, чтобы мастер использовал стерилизованные инструменты.-0-

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какую опасность представляют наращенные ресницы, рассказали в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.