Офис Китайского центра образования, науки и технологий БГУ открыли в Пекине





Площадкой для его работы стал Центр международного образования "Цзяхуа Шида". Деятельность подразделения направлена на развитие образовательных и научных связей с китайскими университетами, подготовку граждан КНР к поступлению в БГУ и популяризацию белорусской культуры в данном регионе.





На торжественной церемонии присутствовало руководство посольства Беларуси в КНР, около 15 китайских вузов, научных и образовательных центров. Поводом для такого представительства послужило намерение китайских вузов поздравить БГУ со 105-летием со дня основания.





Приветствуя гостей события, Андрей Король поблагодарил партнеров за оказанное внимание и многолетнее плодотворное сотрудничество. Он рассказал о структуре, традициях и богатой истории белорусского университета, его позициях в мировых рейтингах и научных достижениях. Особый акцент был сделан на китайском векторе международной деятельности БГУ. По словам ректора, КНР является стратегическим партнером вуза. На ее долю приходится 20% всех действующих в университете международных соглашений. Всего БГУ реализует около 650 соглашений о сотрудничестве с образовательными и научными учреждениями из 59 стран.





При этом открытие нового офиса является продолжением системной работы по созданию представительств БГУ за рубежом с целью увеличения экспорта образовательных услуг. В 2017 году был создан первый информационно-образовательный центр БГУ в Пекине, а при его содействии в 2019 году - Подготовительный центр в городе Санья (Китай).





Официальный визит делегации белорусского вуза в Китае продлится до 13 ноября. Программа предполагает проведение переговоров по ключевым вопросам дальнейшего взаимодействия. В числе приоритетных тем развитие академического обмена, реализация совместных образовательных программ и исследований в области прикладной информатики, физики наноматериалов, электроники, лингвострановедения, регионоведения, журналистики, дизайна, культурологии, экономики, информационных и компьютерных технологий, эвристического образования. Также в ближайшее время состоятся заседания Белорусско-Китайской ассоциации университетов, Советов управления совместных институтов БГУ и Даляньского политехнического университета. Кроме того, запланировано подписание пакета документов, предусматривающих углубление сотрудничества БГУ и ряда китайских вузов.-0-

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пекине состоялась торжественная церемония открытия офиса Китайского центра образования, науки и технологий Белорусского государственного университета (БГУ). Мероприятие прошло в ходе официального визита делегации БГУ во главе с ректором Андреем Королем в Китай. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.