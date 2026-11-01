Одного из сотовых операторов Беларуси оштрафовали за плохую связь

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси одного из сотовых операторов оштрафовали за плохую связь. Об этом рассказал в эфире телеканала СТВ
первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач, сообщает БЕЛТА.
Павел Ткач напомнил, что в Беларуси введена административная ответственность для сотовых операторов за недостаточное качество связи и охват территории. "Обязательное требование - обеспечить покрытие трасс класса М соответствующими параметрами, которые измеряются. Один из операторов, к сожалению, по заключению Белорусской государственной инспекции по электросвязи, не выполнил эти требования. Материалы были переданы в суд. Это у нас первый прецедент. Штраф для крупного оператора небольшой - всего 100 базовых величин. Установлен срок для устранения причин - до конца этого года. Если не будет устранено, значит, повторно будут материалы передаваться в суд и повторное взыскание до тех пор, пока оператор не устранит замечание", - отметил он.
Как сообщалось, с 19 июня 2026 года в Беларуси действует административная ответственность операторов сотовой связи за нарушение требований к качеству и охвату услугами. Причем размер штрафа может доходить до 1 тыс. базовых величин.-0-
Больше актуальных новостей и аналитики смотрите на VIDEOBEL.BY
Скриншот видео телеканала СТВ