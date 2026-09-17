"Одна страна - одна судьба". В Минске открылась тематическая выставка ко Дню народного единства

Выставка разместилась в фойе холла боковой входной группы Дворца спорта. "Ко Дню народного единства БЕЛТА в партнерстве с коллегами из издательского дома "Беларусь сегодня" подготовила специальную экспозицию. Выставка концептуально разделена на две части: историческую (это реальная фото- и видеохроника тех событий) и современную, как Беларусь живет сегодня, как в нашем обществе поддерживают единство и на равных живут люди разной веры и национальностей", - отметил генеральный директор БЕЛТА Андрей Мохор.
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Фото Виталия Пивоварчика, Максима Гучека