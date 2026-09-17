17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очереди транспорта сохраняются перед польскими и литовскими пунктами пропуска. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.
Более 350 грузовиков фиксируется перед польскими пунктами пропуска. Сотрудники погранпереходов "Кукурыки" ("Козловичи") и "Бобровники" ("Берестовица") за сутки оформили 44% и 16% грузового транспорта соответственно.
По состоянию на 10.00 очередь легкового транспорта фиксируется на польском и литовском направлениях. Перед польскими пунктами пропуска "Тересполь" ("Брест") и "Кузница Белостоцкая" ("Брузги") въезда в ЕС ожидают около 200 легковушек. Их сотрудники оформили 32% транспорта от нормы.
Контролирующие службы литовских пунктов пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") приняли на свою территорию 61% легковушек от нормы. На данных маршрутах въезда на сопредельную территорию ожидают 70 авто.-0-
Общество
17 сентября 2026, 10:45
Очереди транспорта сохраняются перед польскими и литовскими пунктами пропуска
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